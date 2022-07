El juez y las vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Ciencia intimidada.



Los esfuerzos de las autoridades sanitarias por controlar una epidemia trágica, se vieron desafiados por una “intimación” judicial. 48 horas fue el plazo para responder con amplitud y detalle 16 ítems y sub ítems sobre “las denominadas vacunas”. La intimación judicial y sus complejas preguntas (y su tono) pueden verse en el sitio web: http://www.expedientes.poderjudicial.gub.uy/VerDecreto.php?DecId=1189/2022&iue=20220345390002.



Uno de los más complejos procesos epidémicos que sufrió la especie humana en los últimos tiempos y los denodados esfuerzos para controlarlo, debieron ser colapsados en un informe para el que se dieron 48 horas.



Además del estilo implícitamente intimidatorio (¿quizá es lo que corresponde con una intimación?), el decreto judicial incluye tópicos que están abundantemente presentes en las fuentes de información científicas accesibles a quien desee consultarlas. Y, extrañamente, vacila en la ortografía del apellido de un conocido Profesor de Medicina, apellido fácilmente accesible a quien quiera informarse.



Me pregunto si en vez de una intimación no podría haberse realizado un pedido de informes que dejase mejor parados los esfuerzos científicos de nuestras autoridades sanitarias y de nuestro país.



Es un hecho desolador la aparente repercusión internacional de esta intimación. Y es consistente este fallo (que es de hecho una intimación a la propia Ciencia) con la apologética aprobación expresada por el líder anti-vacuna, el Dr. Gustavo Salle, que lo calificó como “Fallo histórico” y “Maracanazo judicial”, según informó la prensa. Pero el idioma nos ayuda, porque la palabra “fallo” tiene también otros significados.