Judiciales, no está el 80%

@|Como es de público conocimiento, recientemente se anunció que los judiciales (más bien la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay) habían llegado a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, el cual depende de la adhesión del 80% de los afiliados y no afiliados al mismo para su ejecución.

La gran mayoría, unos 3000 funcionarios que accionamos en forma conjunta, ya tenemos sentencia favorable que nos avala a cobrar desde hace más de un año. Cabe agregar que 60 compañeros que accionaron por fuera del grupo principal ya cobraron buena parte del retroactivo, en la forma que estipulaba su sentencia.



Al día de hoy aproximadamente unos 1000 funcionarios hemos decidido seguir el juicio con abogados contratados por fuera de la Asociación.

Dada esta situación, es probable que no se alcance el 80% requerido por el convenio y muestra de ello es que se realizó una extensión del plazo previsto para juntar las firmas. En medio de esa extensión cayó un decreto del Poder Ejecutivo (45/018 del 26 de febrero) que especifica cómo se instrumentarán las facultades dadas por el artículo 15 de la última rendición de cuentas, que faculta a dicho poder a postergar los pagos que superen determinado monto.



Evidentemente, a nuestro entender, con el fin de amedrentar a quienes se fueron con abogado particular ya que se establece que aún separándose en pequeños grupos con montos inferiores a lo estipulado en el artículo 15 el Ejecutivo tomará como una sola deuda al conjunto y no pagará como lo estipula la anterior redacción del artículo 400 del CGP. Intentando por medio de la coacción la adhesión al convenio, al complejizar el cobro de lo establecido por sentencia, siendo ésta una muestra más del talante del Poder Ejecutivo actual.



Lo más preocupante es que este decreto es de alcance general, así que no solo perjudica a los judiciales, perjudica también a todo otro reclamante en similar situación.