Jubilados y el Pit Cnt

@|El pasado martes 17 de abril, vi en tv que Pereira, capitoste del Pit Cnt, en un cambio de ideas manifestó que en este país nadie puede vivir con sueldos de $ 15.000, agregando que no pagan ni el alquiler.

Por supuesto que todos estamos de acuerdo.



Pero hoy, miércoles 18, en la mañana también vi (no sé cuándo se efectuó) una manifestación en la que habló un dirigente de la inefable ONAJPU manifestando que debería haber un aumento a los jubilados de menores ingresos.



¡Chocolate por la noticia! Seguida de una rebaja en tarifas, etc., esto último, como se dice, es un engaña pichanga.



Los jubilados de menores ingresos necesitan aumentos para llevar una vida digna (amén de tablets, rebajas en tarifas de UTE y OSE), al menos los pocos años que les quedan.



Lo importante es que se habla de aumentos que deberían ser sustanciales.

Lo que me preocupa es que un nefasto personaje, desde el punto de vista ideológico y funcional en mi concepto, como Marcelo Abdala, estaba allí.

Todos, hace años que detentan cargos importantes, afines a un gobierno que ha tenido aciertos y de los otros. Siempre con mayorías parlamentarias, ¡así que lo podrían haber hecho antes!



Esta prédica la vengo haciendo desde octubre del año pasado en varias notas a este diario, ¿tal vez alguien se sintió tocado? Y se sensibilizó con los pobres viejos…