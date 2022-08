Jubilados y el IASS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El cruel IASS y la no menos cruel Ley 18.396, ambas violatorias de la Constitución desde mediados de 2008, vienen castigando con la mayor virulencia a jubilados de una caja paraestatal, sin recato alguno.



Las palabras de quienes gobernarían después de aquel pesadillesco período de 15 años, era a favor de la abolición inmediata de algunos de esos IASS que se siguen padeciendo. Además, castigados con el impuesto “coronavirus” como fáciles objetivos de recaudación, no importa la edad elevada de los destinatarios ni la salud ni el cumplimiento envidiable de sus obligaciones con la seguridad social durante décadas y sin trampas.



Se siguen succionando dichas mensualidades con un cálculo sobre los nominales que no existen, digno de un pésimo alumno de Aritmética.

No hay excusa que valga, ¡esto es cruel!