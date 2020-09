Los jubilados custodiamos la historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Nuestra Historia sobre la Seguridad Social hunde sus raíces en la Época Colonial. Prueba de ello es que en la ley Nº 173 del 5/5/1838, las pensiones para las viudas se calculan provisoriamente de acuerdo al Reglamento de Montepío dictado por Carlos IV en 1765 y vigente desde el 7/2/1770.



Siempre nos movimos en un camino de diálogo con todos y reconociendo que en una sociedad deben convivir las ideas diversas y que todas pueden aportar experiencias probadas y aceptadas.



En la década de los años treinta, surgió en otras tierras el reproche de que “algunos sabían destruir el capitalismo pero no construir el socialismo”. En nuestro Uruguay, por el contrario, se fueron ensamblado el liberalismo económico y la social democracia. La situación la definió con brillo el Profesor Dr. Barbé Pérez, como el advenimiento de “la Administración conformadora del orden económico y social”.



Debemos agregar la actividad de hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a mejorar la situación de los más desamparados. El Dr. Alberto Gallinal Heber, creador del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR). La Sra. Elvira Salvo, colaboradora de las Obras del sacerdote italiano Padre Cottolengo, que dio nombre a los conocidos Centros de atención a personas enfermas y discapacitadas. Al mismo tiempo mantuvo varios comedores para gente humilde y necesitada. Y la Sra. María Auxiliadora Delgado de Vázquez, creadora de un Programa de Mejoramiento de la Salud Bucal. Eso no le impedía salir a repartir alimentos a personas en situación de calle, en las noches cuando más lo precisaban.



No podemos olvidar las obras filantrópicas que realiza gente independiente y librepensadores. Entre otras, la Sociedad Cristóbal Colón de añejo respaldo a los necesitados.



Se debe destacar el aporte de ideas que en materia de remuneraciones y beneficios para el Clero Católico y sus colaboradores laicos, surgen del Código Canónico vigente desde 1983 en todos los países. De entre sus 1.752 cánones, merece destacarse el 231 que incluye expresas referencias a la Previsión y a la Seguridad Social.



En definitiva, los jubilados uruguayos tenemos hermosos ejemplos a seguir de las generaciones pasadas y estamos siempre dispuestos a custodiarlos y proyectarlos. Nos lo pide la Historia.