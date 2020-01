Jubilados sin aumento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Durante la campaña electoral, y con mayor insistencia previo al balotaje, todos los dirigentes del FA advertían que si ganaban los partidos de la oposición, los jubilados peligraban perder el poder adquisitivo de sus jubilaciones y pensiones, que como loritos parlanchines repetía la totalidad de la militancia frenteamplista.



Ahora yo me pregunto: ¿cómo harán los dirigentes y su militancia para explicar, a propios y ajenos, que al final fueron ellos los que se olvidaron de los jubilados y decidieron sólo ajustar las jubilaciones con el índice de inflación?



En resumidas cuentas, y de eso es que estamos hablando, de cuentas, no habrá aumento esta vez, sólo una simple adecuación.



Entonces, los sorprendidos jubilados se tendrán que seguir arreglando con los mismos pesitos que cobraban, porque esta vez no habrá aumento.

¿Qué paso con el versito que cantaban dirigentes frenteamplistas y loritos asociados, despertando “cucos” y fantasmas, que más de uno llegó a preocuparse y alarmarse?, cuando eran ellos de quienes había que estar en alerta.



Se ve que se les rompieron las estadísticas.



El Ministro de Trabajo se jactaba de cómo, año a año, se mejoraban las jubilaciones.



¿Qué pasó ahora? Como ya tienen todo perdido, chau jubilados, adiós interés porque los jubilados vivan más decentemente.



Para el nuevo gobierno será una tarea nada fácil, pero como es gente con otra sensibilidad, buscarán las medidas y los fondos para asegurar a los jubilados y a los pensionistas mejores retribuciones.



No, nos equivocamos, votamos bien, señoras y señores.