Jubilados y las AFAP

@|Es difícil comprender; parece que ahora volvemos a ser ciudadanos con categorías: A, B, o C.



¿Qué hicimos mal?



Nos afiliamos a una AFAP que en 1996 era la opción que se puso sobre la mesa de los trabajadores.



Nos enteramos en estos días (publicado en El País del martes 2/8) que el Decreto 214/022 menciona que el aumento lo cobrarán los jubilados y pensionistas servidos por el BPS.



Por otro lado, nos reliquidan el impuesto al IASS en julio de cada año, sólo por el hecho de cobrar una parte por el BPS y otra por la AFAP.



Lo que llevamos perdido en los últimos tres años es mayor que este 3% de aumento que es “a cuenta de lo que recibiremos en enero 2023”.

En enero 2020, enero 2021 y enero 2022 el aumento fue menor al IPC. Es decir, hace años que estamos perdiendo nuestro poder de compra.



Después de haber trabajado más de 45 años y con más de 65 años de edad, estamos pidiendo algo que yo entiendo nos corresponde.



Sr. Presidente, quiero mencionar que no voy a votar a la izquierda, pero tampoco a la Coalición en el 2024, seguramente vote en blanco.



Hoy todavía no sé a quién voy a beneficiar con esto.



Cuando la Coalición ganó el balotaje y luego la LUC, fue por un margen muy pequeño. Esa diferencia la puede perder en un abrir y cerrar de ojos.



Los que votamos a los partidos tradicionales somos la gente mayor y no la juventud, sin embargo se ensañan con las personas de nuestra edad. Si las cuentas están mejorando, no deben dar aumentos por debajo del IPC.