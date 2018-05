@|El tema son los jubilados que cobran actualmente $ 10.725.

Hay algunos que cobran menos y otros más, pero que no llegan ni por asomo a media canasta básica mensual, la que según han informado medios de prensa se establece en aproximadamente $ 75.000 mensuales.

¿No será el momento, ahora que se está por tratar la Rendición de Cuentas y los aumentos en los Consejos de Salarios, de tratar seriamente el tema?

¿Dónde está el desaparecido Sixto Amaro, expresidente de Onajpu y actual Director del B.P.S.?



Cómodamente sentado en un sillón cobrando un sueldo suculento e importándole tres pepinos la suerte de sus colegas.



¿Dónde está el PIT CNT, defensor de los trabajadores y jubilados?

En el mismo lugar que el anterior, cobrando sus sueldos (que no son los mínimos nacionales). viáticos, etc. pagados con las cuotas de los trabajadores y jubilados que cobran miserias mensuales…

Ya lo dijo en un programa televisivo Fernando Pereira, Presidente del mismo, que con sueldos de $ 15.000 no se puede vivir, pues ni siquiera se llega a pagar un alquiler.



¿Qué esperan para hacer un fuerte reclamo y lograr aumentos sustanciales para esos sumergidos? Dinero hay, si lo buscan en recortes de gastos inútiles, subsidios, etc.



No hacerlo y lograrlo es de una irresponsabilidad criminal (literalmente), pues no dudo que habrá muchos que por mala alimentación y vivienda padecerán enfermedades que los llevarán a la muerte.



En mi concepto, el responsable absoluto es el gobierno, pues sabe todo de esta situación y no hace acción alguna para mejorarla; luego los nombrados y en tercer lugar la oposición que tampoco ha hecho nada, concretamente, para mejorar.



Además y para el BPS que derogue ya la RD 23-38/2004, que se está apropiando del dinero de los jubilados y curiosamente de los más bajos.

¿Ningún Fiscal estudiará si no hay una actividad delictiva? (abuso de funciones, apropiación indebida, etc.; éste es un tema para profesionales del Derecho).



A nosotros, los ciudadanos “de a pie” con ideales políticos pero sin ninguna militancia partidaria actualmente (en el año 1971 la tuve en el Frente Amplio) sólo nos queda esperar y hacer nuestra una frase del ex Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, quien en una reunión de A.D.M. la expreso públicamente y que es irreproducible…