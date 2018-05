@| Leyendo una columna publicada hoy, no puedo más que estar de acuerdo. Habla de la “oligarquía” sindical aunada al poder político de turno: lástima que los “defensores de los pobres”, la famosa ONAJPU, el glorioso PIT CNT, Legisladores, oficialistas: son mayoría absoluta desde hace ya 13 años y las auto llamadas organizaciones sociales, no son capaces de resolver el problema de 130.000 jubilados que cobran una miseria, aproximadamente $ 11.000, la que al menos debería ser aumentada al doble ya. Dinero hay si no se sigue malgastando… Es de una irresponsabilidad criminal no contemplar debidamente esta situación, debe de haber viejos que pasarán frío, hambre y demás penurias, mientras muchos de los nombrados siguen haciendo grandes negocios y declaraciones rimbombantes.



La historia los va a condenar, porque no así la Justicia…