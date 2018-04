@| He leído en la prensa local que hay 370.000 jubilados que cobran menos de $ 30.750 por lo que les correspondería la famosa tablet, dentro de ellos se encuentran los 130.000 que cobran aproximadamente $ 12.000 luego del ultimo aumento. Hace pocos días vi en la prensa nacional que el numero de pasivos era de 456.000. Supongo que se refieren a las pasividades servidas por el B.P.S., excluyendo las jubilaciones militares, bancarias, etc. Ya empezaran la ronda de los consejos de salarios y la Rendición de Cuentas, esta última es una magnifica oportunidad para que la clase política, no solamente se atornille a sus sillones, sino que junto a los defensores de los pobres, el PIT-CNT, mancomune esfuerzos no solamente para llegar al Parlamento, -casos de Luis Puig, Oscar Andrade- o a otros cargos y busque la solución con un sustancial aumento de los jubilados mas sumergidos. Al menos al doble de lo que cobran hoy. Dinero hay: eliminar subsidio a la cerveza, racionalizar el gasto (no tantos asesores, no tanta creación de empleos públicos porque que es sino esto el sistema nacional de cuidados, con una estructura desconocida que no sabemos cuantos “trabajan” o acomodan amigos como Julio Bango?).



En fin debe de haber muchos espacios para redistribuir, pues el jubilado con $ 24.000 mensuales los gasta todo, paga impuestos, etc. Es decir mucho de ese dinero vuelve al Estado por el aumento del consumo. Y otra cosa, -en especial para el BPS-, que deroguen la RD 23-38/04 que literalmente se esta apropiando indebidamente del dinero de los mas vulnerables.



Espero que dejen de lado la irresponsabilidad criminal que con estos viejos tiene la clase política, en especial el partido de gobierno que posee mayorías propias y el nunca bien ponderado PIT CNT!!