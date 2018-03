@|He escrito varias notas al respecto del tema de los jubilados enfocando sustancialmente el problema en los 130.000 que cobran el haber mínimo.

¿Alguien en su sano juicio puede sostener que con ese ingreso se puede, no vivir, solamente sobrevivir?



El gobierno mira para otro lado, lo mismo hace ONAJPU y el Pit-Cnt, y también la oposición.



No he sabido de ninguna propuesta de ninguno de la misma, o sea que en definitiva a nadie le importa nada la situación de esos viejos que en la mayoría de los casos no tienen la culpa de esa situación.

Dinero hay para solucionarlo, si se dejara de gastarlo mal, o sea que no saben, no quieren o no pueden, pues esos recursos se vuelcan para otros fines, tal vez no muy claros.



Aunque haya una situación que viene de atrás, la culpa principal es del FA, pues hace 13 años que detenta todo el poder, con la mejor época de ingresos a raíz de los precios internacionales de nuestros productos, mejora que se dio a partir de los años 2003-2004… ¡y no han hecho nada! Ni harán, ni siquiera derogar la RD 23.38/04…