@|A pesar de escribir varias notas a ese medio nadie de la oligarquía gobernante y de su brazo “armado” (Pit Cnt) ha efectuado ninguna consideración al respecto.



Refiere a la situación de 130.000 jubilados con el haber mínimo; ¿estarán esperando que la naturaleza haga su obra?



Literalmente se están muriendo de hambre. Recuerdo a un expresidente que calificó a los ciudadanos argentinos diciendo “… que eran una manga de ladrones del primero al último…”.



No se puede decir lo mismo de nuestros gobernantes, al menos por ahora, pero sí se puede afirmar que todos se acomodan; la última Intendente de Montevideo ahora en el Mides, Julio Bango en ese mamarracho del Sistema Nacional de Cuidados y estoy seguro una Pléyades de funcionarios, asesores, etc. Y seguro que no con el sueldo mínimo; ¿conocen la RD 23-38/2004? Ésta no reconoce la prescripción extintiva de las deudas con el BPS, a pesar de haberlas éste así declarado, y la gente se jubila y a la grandiosa jubilación de poco más de $10.000 le descuenta creo que un 20% de su haber!!!



Hace años un abogado del BPS me dijo que eso era ilegal, pues una resolución de Directorio no deroga una ley (Código Tributario). Sin embargo, así se hace.



El motivo es simple, los viejos no saben esta situación, no tienen dinero para contratar un abogado y tampoco tienen ganas por su propia edad y si algún profesional empieza con algún caso (esto me lo decía el citado abogado), el BPS tendría que devolver lo retenido o si se negare se recurriría al TCA; ¿se imaginan la catarata de juicios que habría?



Aunque no todas son malas noticias. Hoy escuché que el FA va a impulsar una reforma de la Seguridad Social, con por ejemplo aumento de la edad mínima para jubilarse y supongo que una reestructura general del sistema, la cual espero que no sea repartir más miseria como la efectuada en 2008. Y que se consulte a todos los reconocidos técnicos en la materia…