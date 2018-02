@|Hablo a título personal, no pertenezco a ningún partido (de hecho creo que los he votado a todos, empezando por el FA en l971; lo que tengo seguro es que nunca más los votaré).



Son corruptos ideológicamente, al menos. Nos “vendieron” a los jóvenes de esa época la reforma agraria, la nacionalización de la Banca y del comercio exterior, etc. y además la ética en la función pública. A la vista está donde quedaron esos postulados.



Pero esta carta tiene por objeto seguir con el tema jubilados de menores ingresos. Los 130.000 que cobran una miseria ($ 10.720) después del último aumento.



La corporación político-sindical que gobierna no hace nada. Recursos hay si quisieran al menos duplicarlas (creo que por ley podrían hacerlo); tienen mayorías, así que si hay recursos para muchas cosas (subsidios, planes sociales o sea regalo de nuestros dineros, etc.) podrían hacerlo. Si no lo hacen es porque no saben o no quieren. Y la oposición está dormida, tampoco se mueve en ese sentido. Es decir, son todos casi iguales.

¿No hay dentro de la oposición y aún del oficialismo economistas y técnicos que elaboren una reforma al sistema previsional y sea expuesto a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones nacionales? ¿Y que no sea repartir miseria?



Si alguno de los que tienen poder de decisión puede vivir con esa miserable jubilación, que les den la fórmula a los pobres viejos; que no tengan dudas que se van a morir por mala alimentación, falta de alimentos, exceso de frío o calor, etc. Pero priorizamos, como dijo un lector, seguir manteniendo “gatos de iglesias”, es decir mantenidos por los padres, ejemplos: Raúl Sendic, hermanos Michelini, Gelman, Juan R. Ferreira, Sienra y muchos más que tal vez haya y no conocemos…