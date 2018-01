Morir un poco...



@| Lei la nota del Sr. Jorge Azar Gómez (viernes 26/1), a quien no conozco y que titula “hoy morí un poco…” Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, este medio ya me ha publicado varias referidas al mismo tema, pero la oligarquía gobernante, ni su brazo armado el Pit.Cnt (Onajpu) se dan por aludidos. No hacen nada para solucionar el problema acuciante de 130.000 jubilados que ganan miserias, ¿serán 12.000,oo como dice dicho señor o menos ? Si quieren dinero para solucionar este problema que es de vida o muerte, hay, basta recortar subsidio a la cerveza, autos oficiales, sueldos principescos en el Estado, cargos de confianza, etc.



Cuando fue el tema de los llamados cincuentones todo el gobierno salió a solucionarlo, lo que es justo, pero ¿bajo la piedra no estará el cangrejo? De este corrupto gobierno, al menos ideológicamente, se puede esperar cualquier cosa.



Ademas estoy de acuerdo con los reclamos del agro, pero tienen que ser extensivos a toda la población (costo de la energía, combustibles, impuestos, etc.).



Si la oposición no toma cartas en el asunto, sale de los Entes en los cuales no ¿cortan ni pinchan, elaboran un plan de gobierno al que todos apoyen, igual que al candidato que vaya a la segunda vuelta, este país tiene un futuro negro…