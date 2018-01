@|Si bien es totalmente cierto que hay jubilaciones mínimas que han tenido un sostenido aumento más allá de lo mandatado por la Constitución, no es menos cierto que es tan ajustada la vida económica de todos los jubilados golpeados enero tras enero por subas que son muy superiores a lo que recibirán de aumento en febrero, que como se dice popularmente, “cualquier monedita sirve”.



Por eso, el Poder Ejecutivo no debe dejar en un limbo los aumentos retroactivos a los judiciales ya otorgados y a otorgar, y debe modificar para arriba el cálculo del IMS como mandata la Constitución, y ajustar para arriba las prestaciones del BPS como corresponde.



Lamentablemente los jubilados no tienen representación que los defienda. Porque quienes se supone están para eso, sólo sirven a los gobiernos de turno en pos de no perder sus abultados salarios.