@|Soy un simple observador de la realidad.



Leí un artículo del Sr. Luis Costa de República Afap, o sea de todos nosotros, pues está formada con capitales uruguayos y como se dice en forma reiterada, de todos los ciudadanos.



Ahora bien, las propuestas de 65 años de edad para jubilarse y 35 de aportes me parecen correctas; también que cualquier candidato que lo proponga pierde votos y que las jubilaciones por incapacidad han aumentado exageradamente.



Se ha flexibilizado tanto que se reparte miseria.



Comparto que se debe hacer un estudio profundo de la Seguridad Social, pero el “colectivo” que cobra la miseria de aprox. $ 11.000 con el aumento de $ 288 actual no puede esperar!



Van a morir en la indigencia y la clase política está incurriendo en una irresponsabilidad criminal si no arreglan esta situación.



Reitero, con ese dinero no le dan ni de comer al perro…



La culpa no es del BPS que se rige por leyes, sino de quienes las sancionan.