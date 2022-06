Las jubilaciones de los docentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Soy docente egresada desde hace 25 años. Casi dando la vuelta, comenzando a ver mis opciones.



Con los años, he visto muchísimas movilizaciones, paros, huelgas, reclamos por aumentos de sueldos, por “condiciones adecuadas” de trabajo...



En particular, la queja es por los bajos salarios. Pero esta lucha parece que se olvida de los jubilados.



Los sueldos docentes están conformados por muchas partidas: “aumento ley....”, que aportan muy pocos pesos cada una, pero en conjunto dan una suma interesante. La famosa “compensación por titulación 7,5%” y así sucesivamente, pueden ser hasta 9 renglones del recibo de sueldo.



Pero de estas partidas ninguna cotiza para la jubilación.



Al jubilarnos lo hacemos con el 50% del sueldo aproximadamente, porque en realidad es bastante menos, porque justamente falta tomar en cuenta esas partidas.



Lamentablemente, los docentes, mientras trabajan, se golpean el pecho por las “condiciones de trabajo, pluriempleo y bajos salarios”; y en el sindicato no ven más allá del cargo, o siempre ponen el palo en la rueda a todo esfuerzo por cambio en la educación.



Así que antes que salga la nueva propuesta de jubilación, sería bueno que alguien, en algún lugar de decisión, se encargue de incorporar estas partidas al sueldo nominal y que dejen de ser uno de tantos renglones por pocos pesos que aumentan la longitud del recibo de sueldo.