Una jornada triste para los orientales...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Ayer, el poder ejecutivo le coartó la libertad de expresión al movimiento “Un Solo Uruguay”.



Con la debida antelación, estos habían solicitado autorización a la Intendencia, así como a la Jefatura de Policía de Montevideo, para realizar una concentración (en horas de la mañana) y dar lectura de una proclama, frente al Palacio Legislativo; y luego marchar (a caballo y en vehículos livianos y pesados) por Av. del Libertador, hasta la Plaza Independencia, donde allí le harían llegar una carta al señor presidente de la República, en Casa de Gobierno. Dicha solicitud fue autorizada, y procedieron a planificar toda la logística que: las distancias, el tiempo, los movimientos y el orden requerido, conlleva una movilización de tal magnitud. Pero la sorpresa fue a las 09:00 de la mañana, cuando en plena concentración se les apersona un funcionario policial comunicándoles que cesaba la “libertad de acceso” al lugar de concentración, y que la marcha ya no se podría realizar por el itinerario planificado. Una paradoja más de este gobierno progresista, donde los colectivos LGTB cada vez que marchan libremente por la Av. 18 de Julio, no pierden oportunidad de pintarrajear la parroquia del Cordón; así como los defensores de los DD.HH marchando por Br. Artigas, pintarrajean todos los muros del comando general del ejército; y los muchachos de Irma, no pierden oportunidad de romper todo cada vez que se les cuadra la oportunidad.



El gobierno dijo y se desdijo, en un santiamén; y esa lastimosa actitud refleja la desesperación, el descontrol y la impotencia de un gobierno que tambalea...