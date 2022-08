Jorge Batlle y la crisis del 2002

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A 20 años de ocurrida la crisis del año 2002 el diario “El País” en su edición del sábado pasado destinó cuatro páginas a entrevistar a varios políticos y técnicos (además de algún otro economista, sindicalista y politólogos que sabemos bien de qué lado renguean) que de una manera u otra protagonizaron papeles importantes durante aquel “tsunami” que conmovió al país.



Grande fue mi sorpresa al constatar que en dicha crónica, poco y nada se habla del papel fundamental que desempeñó en tal crucial situación el entonces Presidente Jorge Batlle.



Los entrevistados, ya sea por propia omisión o porque el periodista no supo recabar fielmente sus respectivas declaraciones, nada dicen al respecto, salvo el Economista Steneri que sin demasiado énfasis reconoce la importancia de las relaciones personales y el “prontuario positivo” que tenía Batlle acerca de lo que hacía, pensaba y actuaba; y el Dr. Ignacio de Posadas que si bien expresa que a Jorge muchas veces se le iba la lengua, tenía cosas de estadista que realmente llevaba en la sangre y todos los que estaban cerca de él tenían claro que no se iba a ir y que no iba a autorizar un default.



El equipo que enfrentó la más grande de las crisis que vivió nuestro país en lo que va de este siglo era de primera categoría: Atchugarry, Alfie, De Brun, Davrieux, Steneri, Fernández Faingold, todos desde su lugar hicieron una tarea fantástica, pero el Capitán de dicho equipo fue el Dr. Jorge Batlle; fue quien determinó la política a seguir, la estrategia, quien sin perder la serenidad supo navegar sobre las aguas turbulentas y llevar el buque a buen puerto.



Su firme y obstinada posición ante el FMI que quería que Uruguay declarara el default, y su empatía con el Presidente de los EE.UU. George W. Bush de quien se había ganado el respeto cuando en el año 2001 en la III Cumbre de las Américas llevada a cabo en Quebec (Canadá) y siendo Chávez el enemigo número uno del área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Jorge le dijo a éste: “Yo lo que quiero es tener 7.000 carnicerías en las esquinas de los Estados Unidos para vender carne uruguaya, al igual que tú tienes estaciones de servicio en 7.000 esquinas de Estados Unidos para vender petróleo. Tú ya tienes el ALCA, ¿por qué no quieres que también tengamos esa chance para nuestros productos?”.



Al día siguiente Bush le pidió a Batlle para reunirse esa misma noche. Estas fueron las cosas que facilitaron la solución de la crisis del 2002, ¿o alguien cree que el Secretario del Tesoro John Taylor tenía el suficiente poder para decidir por si sólo el préstamo puente de US$ 1.500 millones?



Cuando la delegación que había ido a EE.UU. volvía derrotada y cansada de haber golpeado todas las puertas sin éxito, el Presidente Batlle instruyó al Embajador Fernández Faingold de que fuera hablar con el Secretario del Tesoro y le dijera que lo que estaba en juego no era la economía del país sino algo muchísimo más importante: la democracia y el Estado de derecho.

Luego se produjo el milagro y el préstamo se concedió.



Ignorar la importancia que tuvo el Presidente Jorge Batlle en todo este proceso es desconocer las condiciones de líder que tuvo para conducir con inteligencia, serenidad y valentía la política desarrollada para llegar al objetivo deseado y salvar a nuestro país del caos.



Es como si veinte años después de la pandemia se pusiera como protagonistas principales de haberla superado al Dr. Salinas, a los integrantes del GACH, al Instituto Pasteur, etc. (que sin lugar a dudas tuvieron una actuación extraordinaria y digna de todo elogio) pero poco y nada se dijera del temperamento, carácter y liderazgo que demostró en esa terrible instancia el Presidente Luis Lacalle Pou.



Creo que en la crónica de marras e inclusive en la página editorial del diario faltó ese reconocimiento al Presidente Jorge Batlle; hubiera sido lo justo.