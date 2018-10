@|Frente a la ya segura victoria de Jair Bolsonaro, algunas voces harto reiterativas comienzan a comparar al futuro mandatario brasileño con Hitler y cuanto personaje que haya dejado una marca siniestra en la humanidad.



No deja de ser gracioso que no comparan al responsable del lava-jato y otras “coimisiones” indebidas con Stalin, Chauchesco o muchos más que dejaron su marco de dolor en regímenes comunistas que por algo no existen más (salvo por aquí) para bien de los millones de personas que padecieron esto.



Doce años de cárcel les parecerá mucho, eso sí, comparando con algunos vaciadores de por acá que no cumplieron ni un día de gayola.