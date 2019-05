Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sr. Intendente; cowboys y gauchos. Jineteadas no es doma.



Quien suscribe tiene caballos desde hace 20 años. En los últimos años, he invertido en mi educación respecto a los caballos y su comportamiento y tratamiento no violento. Esa formación la adquirí en el Monty Roberts Learning Center de California.



Monty Roberts, con 85 años de edad, sigue enseñando y es uno de los famosos creadores de la Doma Sin Violencia y es llamado el Hombre que habla con los Caballos. También he concurrido varias veces a rodeos de toros y caballos en EE.UU.



Lo que quiero hacerles es aportes de los temas que he aprendido en el tratamiento de los caballos de Rodeo, algo similar a las Jineteadas Uruguayas.



En EE.UU. el Rodeo también es un deporte familiar que une a las familias y comunidades a lo largo de todo EE.UU., también al igual que aquí se utilizan para hacer beneficios para obras sociales.



¿Cómo funciona el Rodeo? Los caballos que se usan en rodeo en EE.UU. están domados, es decir amansados, son caballos que de abajo, digamos sin montarlos, son mansos, no patean, no muerden y se pueden llevar con un simple cabestro y transportarlos como un caballo normal. ¿Cuál es la diferencia?, o también tú te preguntarás cómo un caballo domado sin violencia es usado en rodeos o jineteadas.



La respuesta es: en vez de entrenarlos para andar y pasear en ellos, se los entrena para corcovear. La diferencia con Uruguay es que al potro o caballo se le pone una cincha en la verija o ingles (asemejando a partes del humano) y eso genera en los caballos un deseo de sacarse la cincha y genera un movimiento en todos los caballos bastante similar; obviamente cada caballo es distinto y la intensidad de los movimientos de cada uno es diferente. El caballo por reflejo condicionado sabe que en esos 8 segundos debe corcovear para tener de recompensa el irse con sus amigos o manada a descansar. Es el mismo comportamiento que te sucede a ti cuando montas un caballo y volvés al lugar de origen... ¿no notás que el caballo vuelve apurado para descansar? Es lo mismo.



En definitiva, los caballos al ser manejables y educados salen al ruedo desde unos corrales de metal que también están diseñados para no lastimar con sus filos ni al caballo ni al jinete ni a los ayudadores. Por lo tanto, no existen los palenqueros sino ayudadores en el corral y los asistentes que abren la puerta para que salga el jinete y caballo al ruedo. El jinete sale con casco de protección y también con chaleco de protección de montar que es similar en forma a un chaleco antibalas.



En fin, con esta metodología el caballo no corre riesgos de desnucarse y ya que todos los caballos producirán con esa cincha colocada el mismo movimiento, y dependerá de cada caballo por su intensidad e inteligencia.

Señores, en EE.UU. pasa lo mismo con los Cowboys, pero este proceso de transformación ya lo hicieron.



En Uruguay, como siempre, queremos inventar la pólvora. Se pueden hacer modificaciones... pero primero debemos entender el comportamiento del caballo y su naturaleza. Segundo, debemos proteger la vida del jinete.



¡Por un mundo sin violencia para los humanos y ... los caballos!