A Javier Miranda y al FA

@|Días pasados, se supo del enojo del Frente Amplio y de su Presidente, Javier Miranda, por declaraciones del Presidente de la República a un medio argentino de prensa.



Nuestro primer mandatario dijo, en dicha entrevista, que no tenía idea de qué es el Frente Amplio y qué representa, palabras más, palabras menos.

Vengo de una familia que valora enormemente la democracia y que sabe respetar las ideas de los demás, aún estando en la vereda opuesta.



Pero hay que reconocer que el Frente Amplio no se caracteriza por respetar las ideas de aquellos que no comulgan con sus diversas ideologías, ya que de eso se trata, una mezcla de diferentes partidos que no tienen nada que ver entre sí.



Javier Miranda le exigía al Dr. Lacalle Pou "respetar al Frente Amplio", agregando que es la fuerza política más grande del país, además de ser el partido político de Seregni, de Tabaré Vázquez y del Pepe.

Yo me atrevo a decir que me quedo con el partido de la época de Seregni y paremos de contar.



El Frente Amplio de las primeras épocas era una cosa, con políticos de verdad, intelectuales, gente preparada para el debate, inclusive con la vuelta a la democracia.



Pero con la llegada al poder la historia fue totalmente diferente, pudiendo decirse que bien abarcaría varios tomos escribir sobre tan nefasto período.

Porque hablamos de una fuerza que generó brechas en la sociedad, malos resultados en la educación, la mayor inseguridad de todos los tiempos, diferencias económicas abismales, entre otras perlitas.



En particular la era de Mujica, que gobernó a su antojo según se lo dictara su humor, con total falta de criterio; un día decía algo y al siguiente se contradecía.



El Frente Amplio con una falsa ideología de derechos igualitarios, imponiendo nuevos términos idiomáticos para confundir aún más la forma de hablar correctamente.



El Frente Amplio que utiliza desde hace largo tiempo la Intendencia capitalina a modo de trampolín para posibles candidaturas, usando toda su infraestructura y recursos para hacer campaña.



El Frente Amplio que apoyó dictaduras, tal el caso de Venezuela y Cuba.



El Frente Amplio que inventó las Alcaldías, en la creencia de contar con comisarios políticos para infundir ideologías y controlar de cerca a los vecinos de todo el país; tiro que le salió por la culata.



Obviamente podemos seguir dando ejemplos de lo que es el Frente Amplio, que no aporta ideas prácticas para ayudar a salir de la pandemia que estamos atravesando, y por el contrario, mete palos en la rueda.



Por eso le digo al señor Miranda que no opine, que no critique; antes, mire bien hacia adentro de su fuerza política y trate de buscar la manera de empujar para sacar adelante el país, en vez de hacerse el enojado por no querer reconocer una verdad contundente: una fuerza que siempre marcó la cancha en negativo, aún en el poder.