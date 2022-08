Jaurías de perros y ovejas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El que vive en el interior sabe que las campañas de castración de perros y gatos no tienen éxito, porque nadie se ocupa de perros que no son los propios y menos de perros machos.



Así el problema es un cuento de nunca acabar. Las Intendencias tienen que hacer convenios con ONG que los castren y se hagan cargo de ellos.



Si no hay una responsabilidad colectiva, el problema no tiene solución y no hay que olvidar que los problemas no son sólo para las ovejas sino también para los humanos por transmisión de enfermedades.