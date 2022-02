Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El tema de los ataques por jaurías de perros a ovejas en el campo, ha llegado a un punto que no admite dilaciones, ambigüedades o burocracia.



Es inadmisible que se sigan tolerando o tapando con un dedo realidades que rompen los ojos, que vienen sucediendo desde hace varios años y distintos gobiernos, sin que “la política” le ponga la urgente atención que reclama.



Una sociedad en democracia se rige por normas establecidas y en nuestro país los 3 Poderes electos por la ciudadanía deberán asumir la responsabilidad. Ello implica: orden y justicia.



Hace pocos días, un grupo de productores rurales hartos de la ineficiencia estatal ante esta plaga, se manifestó en la Plaza Independencia mostrando el enorme daño recibido y provocando un hipócrita rechazo de las sociedades animalistas, como del propio Director del Instituto de Bienestar Animal (INBA), que días después presentó su renuncia. Ellos, quienes deben conscientizar a los ciudadanos en asumir sus responsabilidades, atacan por la prensa a los sufridos productores que ven perdido su trabajo por la inoperancia de la burocracia estatal.



En el Congreso de la Federación Rural de diciembre, su presidente, Mónica Silva, pedía la atención del INBA, declarando: “Hay problemas serios, sin resolver” y son responsabilidad del INBA. El propio Gastón Cossia, director responsable del INBA, declaraba ante la prensa que no tenía diálogo con su Directorio (de 8 miembros) y además, escasos empleados para atenderlo.



¿Cómo llamar a esto? ¿Burocracia, negligencia o indiferencia? Además, se presume que existe otro factor que influye en la actitud de las autoridades, y es: ¿quién le pone el bozal al perro? Porque quien así lo haga, corre el riesgo de verse denostado por la opinión de sociedades o defensores animalistas, o lo que es peor, políticamente “perder votos”, cuando debiera ser reconocido y ensalzado.



¿Será tan hipócrita la actitud ciudadana? No lo sabemos, pero lo que Sí hay que reconocer, es la enorme falta de responsabilidad humana que motiva la existencia de estos brutales ataques. Se habla mucho de castraciones, de colocación de chips, de denunciar la presencia de perros callejeros a organizaciones (privadas u honorarias) que asumen el rol de tenencia y cuidados.



Cualquiera de esas situaciones será tan efímera como ponerle una bandita curativa en el cuello a las ovejas moribundas que nos sensibilizaron al exponerse en la Plaza.



¡Hagamos algo! Pero que le caiga encima el peso de la ley a los responsables de la existencia de animales sueltos, aplicando sanciones ejemplares que lleven a los infractores a recapacitar y, simultáneo a ello, el gobierno deberá planificar herramientas y colocar actores más ágiles, más ejecutivos y menos burocráticos. Porque por el camino que pregona el INBA seguiremos viendo, y cada vez más, matanzas de valiosas ovejas en garras de evitables manadas de perros olvidados, transformadas por la desidia humana en despreciables jaurías asesinas.