Jardines del Prado

@|El pasado domingo, fui a visitar el Jardín Botánico, un día primaveral e ideal para volver a verlo después de muchos años.



Es un lugar espectacular, digno de ser visitado por las familias, pero lamentablemente me encontré con un jardín semi abandonado, los canteros mal cuidados y lleno de yuyos, las lindísimas fuentes con su agua en muy mal estado. Es una lástima verlo en esas condiciones y no creo que la Intendencia de Montevideo no tenga recursos como para poder mantenerlo en buenas condiciones.



También fui al Jardín Japonés, dentro del Museo Blanes y me encontré con un lugar impecable, cuidado al máximo, con una flora muy linda y su fuentes limpias y llenas de pescados; claro que su cuidado no corresponde a la Intendencia.



¿Por qué será que todo lo que administra la Intendencia está en pésimas condiciones?