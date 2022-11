Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Estamos en primavera, y uno de los barrios más lindos que tenemos para recorrer en esta estación es, sin duda, El Prado. El Jardín Botánico, el tradicional Rosedal, el Museo Blanes donde se encuentra el Jardín Japonés, además del gran disfrute al recorrer sus arboladas calles.



En esta ocasión me voy a referir al Botánico. Una buena y que resalto es que el pasado 2 de Noviembre (feriado laborable) estuvo abierto al público.

Suele suceder que en muchos feriados cierra y la verdad es una pena porque es un regio paseo para hacer en familia.



Muchas mañanas suelo cruzarlo y los caminos internos están cubiertos de hojas; en ocasiones las papeleras no se han limpiado y la verdad a nivel de plantas y árboles podría estar mucho mejor. Hay senderos que se encuentran muy deteriorados y urge mantenimiento. Hay áreas que se ven muy descuidadas. Falta prolijidad.



No basta con cortar el pasto.



Además, es un paseo para los turistas y sería muy positivo que se llevaran una buena imagen del lugar.



Por ejemplo es un lujo el Jardín Japonés; lo cuidado que está. Sería bueno que tomaran el ejemplo.



El Prado es un barrio con mucha historia y una gran riqueza arquitectónica que sería bueno conservar.



¡Cuidemos nuestro Patrimonio!