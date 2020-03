Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|Soy una vecina del Prado, y como vivo muy cerca del Jardín Botánico lo visito diariamente durante mis caminatas matinales. Realmente es un pulmón importante en este barrio que tiene el privilegio de contar con mucho verde.



Este hermoso parque es utilizados por familias enteras, sobre todo los fines de semana, y también por muchos vecinos del lugar y de otros barrios que aprovechan su paz y oxígeno para caminar, correr, leer un libro o tan sólo disfrutar del paisaje.



Pero, siempre hay un pero, debo decir que lo encuentro muy descuidado. Días pasados, a eso de las 8 de la mañana y durante mi caminata, me detuve a observar durante todo el recorrido. Me encontré con que falta un buen barrido para levantar las hojas caídas de los árboles, plantas descuidadas, papeles, bolsas desperdigadas por doquier.



Hay papeleras y sé que mucha gente no respeta las normas, pero también entiendo que si se sabe que esto sucede habitualmente, ¿por qué a primera hora no se implementa una cuadrilla de limpieza para dejar todo impecable?



Es un lugar visitado por turistas también y la verdad se podría mejorar la imagen con un poco de esfuerzo y creatividad.