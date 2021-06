Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde octubre y noviembre del 2019, la Izquierda no se convence de que el pueblo los sacó del gobierno porque quiso cambiar y en el año 2020, perdieron tres Intendencias. Ya sea por la corrupción nunca vista con procesamientos desde el vicepresidente, ministros, presidente de Brou, directores de casino y de organismos y hasta un diputado.



Buscan desestabilizar al gobierno en todo, sin importarle la salud del pueblo.



El año pasado, el Uruguay era ejemplo en el mundo en la lucha contra el coronavirus y no lo soportaban y tampoco soportan que nuestro Presidente tenga un alto nivel de aprobación en la ciudadanía. Y como no alcanzaba con decir NO a toda iniciativa parlamentaria empezaron las marchas, reuniones en plazas, hacer peatonal los fines de semana 18 de Julio, la Rambla de Pocitos, el Partido Comunista realizó un acto en el Velódromo sin usar tapabocas, el 5 de enero la feria de 8 de Octubre y agregaron el Paso Molino, más ferias nocturnas de Rivera y Propios y Parque Batlle y un recital en Atlántida organizado por el Intendente de Canelones para juntar firmas.



Con los contagios en aumento y lamentablemente los fallecidos, salen a culpar al gobierno.



Mañana 17/6, el Pit-Cnt decretó un paro. Está en los trabajadores no acatar y trabajar ese día. Estas son órdenes del Foro de San Pablo que organizaron manifestaciones para desestabilizar a gobiernos que no son de izquierda: Paraguay, Chile y ahora Colombia; y era muy evidente si lo hacían acá.



Que el pueblo vea lo que son capaces de hacer para desestabilizar nuestro gobierno.