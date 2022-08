Izquierda radical en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Hasta cuándo vamos a soportar este tipo de radicalismo casi extremista de la izquierda en Uruguay.?



El Pit Cnt y todas las agrupaciones de izquierda que responden al FA y éste como líder político se oponen con falsa sabiduría y con absoluta intransigencia a todo lo que hace el gobierno. Piden diálogo, pero no dialogan.



Piden acuerdos, pero no acuerdan.

Si no se hace lo que ellos dicen está todo mal y no aprueban nada.

La finalidad de la izquierda es apoderarse del poder en el 2024.

Para ello, deben criticar y destruir todo lo del gobierno actual sin importar los perjuicios que causen.



Oposición artera, paros, huelgas, conflictos hasta sin sentido que menguan los bolsillos de los uruguayos.



Ciudadanos, estamos perdiendo el país a manos de estos grupos de izquierda radical.



Esto no es un comentario político de derecha, ni un alarmismo, esto es una realidad. Tomemos consciencia.



Basta con mirar cómo la izquierda está destruyendo y sometiendo a otros países de Latinoamérica: Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, etc. y próximamente Brasil; con un plan craneado en el Foro de San Pablo.



Hay que detener ese radicalismo izquierdista y la forma es no apoyándolo, no permitiendo que se apodere de nuestra vida y nuestro trabajo.



Y en el 2024, no votándolo.

¡Protejamos al Uruguay!