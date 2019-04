La izquierda flechó la cancha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Desde que la izquierda asumió el gobierno en el 2005, su principal objetivo fue reinventar la historia de modo de no perder el poder y lograr dentro de la democracia, lo que no habían poder hacer con las armas en la mano. La propaganda pre electoral que realizaron, resaltaba los errores cometidos por los partidos tradicionales y buscaban simpatizar ante los votantes con propuestas de mejora económica para los más necesitados, de transparencia en la gestión y de búsqueda y castigo a quienes participaron en el gobierno de facto. Todas estas promesas con el correr del tiempo quedó demostrado que fueron puro humo y que tenían una sola finalidad, convertir nuestro país en otro fracasado proyecto socialista y que quienes lo llevaban adelante se llenaran los bolsillos. Los sucesivos hechos de corrupción descubiertos respaldan lo dicho, sin tener en cuenta los que pueda haber pues hay testaferros o sociedades off shore que encubren al verdadero responsable. Aplicaron al pie de la letra una práctica nazi que inventó Gobbels: una mentira repetida mil veces se convierte en realidad. Insólito la izquierda aplicando técnicas nazis.



Para poner esto en práctica contaron con el apoyo de intelectuales, artistas, periodistas, ONG, políticos desertores, sindicatos, deportistas a los cuales acomodaron, incluso inventando cargos en la administración pública que no existían o colocando a sus parientes en distintos organismos. La educación fue fundamental para adoctrinar a quienes no vivieron los años 60 y 70, de modo de conseguir su apoyo electoral. Los sindicatos de la misma también colaboraron apoyando textos mentirosos y técnicas de estudio que poco faltó que identificaran al MLN con los Pitufos. El MIDES, que en un principio tenía un fin loable y fue apoyado por todos los partidos, se fue convirtiendo en un comité de base cuya finalidad era mantener votos cautivos a cambio de una dádiva económica. Esa actitud infame no dudaba en aprovecharse de las necesidades de la gente y los sucesivos ministros que estuvieron a su frente utilizaron la típica política socialista aplicada en otros países que Hugo Chávez expresaba: hay que mantenerlos pobres para que nos sigan votando, de lo contrario si pasan a la clase media se avivan y los perdemos. La economía nos muestra hoy que estamos en una situación muy delicada con la pérdida de miles de puestos de trabajo, nuevos cierres de empresas, deuda externa creciendo a pasos acelerados en virtud de un déficit fiscal del 3,5% y aumento de la pobreza .



Con respecto a los derechos humanos han sido unos hipócritas, pues pretenden que las FFAA se disculpen por hechos cometidos en el pasado, pero no tienen la misma actitud con los delitos cometidos por el MLN.



Según un estudio realizado en diciembre de 2014 por el Prof. Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, los uruguayos desaparecidos ascendían a 192. Otro estudio indicaba que los asesinatos cometidos por el MLN ascendían a 76. Lamentablemente para la izquierda solo valen los muertos ocasionados por la dictadura, los asesinados por el MLN no importan. Según información obtenida, el estado abonó 409 indemnizaciones económicas a familiares de desaparecidos por un monto de entre 200.000 y 500.000 unidades indexadas cada una. Sin embargo los familiares de los asesinados por el MLN no recibieron nada, total son muertos de segunda. Según el coronel retirado Carlos Silva, los tenientes de Artigas y los Tupamaros planeaban firmar una declaración conjunta para dar vuelta la página, proyecto que no llegó a concretarse. Esto demuestra que a la izquierda no le importan los derechos humanos. Son unos caraduras.