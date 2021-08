Si es de izquierda no es deshonesto...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Parecería que con el tiempo, se van cayendo las caretas de aquellos que en el año 2005 se presentaban como el ejemplo a seguir en la actividad política. Se jactaban de la ética, la conducta, la transparencia, la honestidad.



Cuando asumió Tabaré Vázquez en el 2005, declaró que quien metiera la mano en la lata, se la iban a cortar. Fue sólo una frase de marketing, de lo contrario varios estarían usando prótesis.



En un conocido programa televisivo se denunció que Oscar Andrade, tras comprar un terreno en San Luis en el año 2011, fue la última vez que pagó la contribución del mismo por un valor de $200 por mes. Actualmente la deuda asciende a los $100.000 por un terreno que figura como baldío, cuando en realidad se construyó allí, de forma clandestina, una vivienda de dos plantas, sin haber pagado aportes al BPS, ni Impuesto de Primaria, como tampoco ningún tipo de arancel y/o contribución a la Intendencia de Canelones.



Andrade argumenta que lo hizo con ayuda de amigos y como no tenía los planos de la misma porque estos tenían un costo de US$ 2.000, no solicitó al BPS el beneficio de mano de obra benévola. Es sabido que en caso de construcción modesta, el BPS proporciona los mismos. No resulta creíble su excusa cuando como Senador de la República percibe un sueldo líquido de $ 200.000 y además, cuando renunció a su cargo como diputado, recibió un subsidio por un valor muy elevado.



Sería bueno que el Intendente Orsi investigue cómo es posible que una persona tenga una deuda durante 10 años y no haya sido embargado. Si eso pasó, es porque alguien barrió bajo la alfombra.



Para Andrade es más importante donar parte de su sueldo al PCU, que cumplir con sus obligaciones tributarias. Él reconoce los hechos, aunque dice que así lo hace la mayoría de la gente y que por eso la Intendencia de Canelones no se va a fundir.



Estamos ante una actitud deshonesta y falta de conducta y a su vez un mal ejemplo para aquel que ganando el diez por ciento de un senador, trabaja y se sacrifica para cumplir con sus obligaciones. Lo peor de todo es que su Partido lo respalda y considera que es una persecución política por parte del periodismo. Queda demostrado que para ellos si un compañero comete evasión fiscal no es delito, lo malo es que lo descubrieron. Las malas personas son los denunciantes. ¡Caraduras!



Esta actitud del Frente Amplio de apoyar a sus camaradas deshonestos, ya lo vimos en el caso de Raúl Sendic, que fue procesado por abuso de funciones y hasta el propio presidente Tabaré Vázquez lo defendía diciendo que era el mayor caso de bullying que él había visto. Recordemos otro caso de defraudación cuando el ex presidente del Sodre, Jorge Orrico, debió renunciar porque cuando su secretaria se quiso jubilar, después de veinte años de trabajo, no figuraba en el BPS como aportante.



El tiempo demuestra que se presentaron ante la ciudadanía como algo que no son y que durante 15 años cometieron ilícitos, corrupción y despilfarro con el dinero de todos nosotros.



Ahora su meta es derribar la LUC, porque ven que muchos artículos allí aprobados están dando resultado y eso no les conviene para sus ansias de poder. Ya salió la primera corporación a apoyarlos (Asociación de Defensores de Oficio) haciendo una denuncia ante la Suprema Corte con críticas mentirosas contra la policía, los médicos forenses y los fiscales. Para la política enfrentar a la izquierda es como a un cirujano combatir una metástasis, le ganas a una, pero siempre te aparece otra. Ya tenemos suficiente desgracia en Latinoamérica con las sangrientas dictaduras de Venezuela y Cuba, amigos íntimos de los dirigentes frentistas. Nuestra desgracia es que no se mudan a esos paraísos.