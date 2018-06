@|¿Se acuerdan cuando el hijo de Raúl Sendic Antonaccio, dijo sin ningún pudor, aunque ya había cometido todas sus tropelías, que “si es de izquierda no es corrupto”?



Hoy 29 de mayo de 2018, ha sido procesado por abuso de funciones y peculado, que en criollo es haber robado el dinero tuyo y mío, de todos los contribuyentes.



Cientos de millones de dólares que no se sabe dónde fueron a parar.



Y todavía tenía el tupé de lanzarse en campaña electoral para conseguirse un carguito.



Vergüenza sobre todo para los jóvenes idealistas que en 1971 inauguramos los primeros comités de base; que nuestro sacrificio, las muertes, las prisiones, las torturas, los exilios hayan servido para que sobre nuestros hombros treparan al poder y al dinero estos oscuros y miserables personajes.



Responsable también Tabaré Vázquez, de misteriosa actuación durante la dictadura en la que otros tanto sufrimos, mientras él labraba su fortuna.

Si “izquierda” es el FA y Sendic es miembro de él, entonces, no solo mintió sobre su título de licenciado, porque es de izquierda y es corrupto.