La izquierda de asfalto

@|La izquierda uruguaya siempre fue y sigue siendo una izquierda de asfalto, urbana, que desconoce la realidad del mundo rural y pese a ser urbana, también desconoce al mundo urbano. Una izquierda soberbia que cree saberlo todo y vive encerrada en sus conceptos decimonónicos y obsoletos y absolutamente fuera del mundo real y actual. Esto no es una mera opinión personal, es simplemente una conclusión lógica de cualquiera que con una mente abierta analice el derrotero de la izquierda uruguaya de los últimos 60 años.



Hoy siguen siendo incapaces de entender la realidad y la supuesta renovación que hoy intentan mostrar es simplemente más de lo mismo. Para fundamentar mi afirmación, basta un ejemplo concreto: Montevideo.



Los dos principales candidatos de la izquierda a la Intendencia Departamental de Montevideo, Álvaro Villar y Carolina Cosse, nos muestran la misma falta de visión y alejamiento de la realidad que ha tenido siempre la izquierda uruguaya.



En una entrevista publicada en este diario, al preguntarle el periodista: ¿Se imaginaba ser candidato?, Álvaro Villar responde: “No, nunca. Me entusiasma el proyecto de ciudad”. Más tarde, en la misma entrevista afirma: “A lo que me comprometo es a poner todos los esfuerzos para que la gestión de la ciudad sea lo mejor posible”.



Carolina Cosse agradeció el apoyo de la departamental del Partidos Socialista a través de Twitter expresando: “Muchas gracias compañeras y compañeros @socialistas90. Montevideo es una gran ciudad y merece nuestro esfuerzo para seguir desarrollándose al futuro”.



No he visto a nadie de su fuerza política salir a recordarles que Montevideo es más que la ciudad y que tanto el Montevideo rural como el pueblo de Santiago Vázquez también existen.



Como vemos, ambos candidatos y evidentemente también la izquierda que ellos representan, pese a llevar 30 años en el gobierno departamental, siguen desconociendo la realidad del departamento. Para todos ellos Montevideo es apenas la ciudad. Una ciudad sucia, mal administrada y muy mal cuidada.



También muestra un patológico alejamiento de la realidad la afirmación de Villar de que 30 años de gobierno del departamento de Montevideo son pocos para resolver el tema de la basura.



Creo que todos los montevideanos, tanto los de la ciudad de Montevideo como los esforzados habitantes y trabajadores del Montevideo rural y del pueblo Santiago Vázquez precisan y se merecen un gobierno departamental apegado a la realidad, que solucione el tema de la basura y todos los otros temas que la izquierda no ha sabido resolver en 30 años. Se precisa una Intendencia al servicio de todo el departamento y no un departamento al servicio de la burocracia frenteamplista de la Intendencia. Una Intendencia que se ocupe del departamento y no de acomodar compañeros.



El departamento de Montevideo necesita un cambio, y lo necesita ahora.