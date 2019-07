Izada del Pabellón Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Respuesta la Sr. que firma con la C.I. 3:440.931-9.



En su carta a este medio del 26/06/2019, Ud. se refiere a mí como Arq. Roberto Falco, lo cual es correcto pues yo me expreso de frente, a mi me gusta hablar con un ser humano y no con un número.



Viendo que Ud. utiliza este prestigioso medio, con seguridad habrá leído mis anteriores cartas en el mismo medio del 29/08/18 y del 8/08/17, referidas al mismo tema.



Por lo que Ud. expresa me asegura que Ud. no sabe que lo único que está establecido por ley, es la proporción de las banderas 3:2.



Mucho me extraña que con mástiles tan sólidos y tan bien cimentados por el gobierno, no haya, en la oficina encargada de izar el Símbolo Patrio, algunas banderas de menor tamaño para poder izarlas con rachas de vientos fuertes con agua, rayos y centellas y no sustituirlas por una ofrenda floral hecha por la Casa Militar.



El Símbolo Patrio no se sustituye por nada.



Ya en el año 1853, Don Timoteo Domínguez, en Martín García, de un hachazo cortó el mástil del Pabellón Nacional llevándola al hombro a Colonia del Sacramento pronunciando la frase “Esta bandera no se arria ni se entrega”, orgullo para los Orientales.



Espero el próximo 18/07/19 ver ondear las banderas, no importa de qué tamaño ni que vientos soplen.