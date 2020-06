Iterpelación por UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Creo que la interpelación que le realizó el diputado Lust a los Ministros correspondientes, nos brindó mucha información a los ciudadanos que no teníamos ni idea del contrato que había firmado el gobierno anterior.



Parecería que el gobierno de Vázquez firmó un contrato con la balanza totalmente inclinada hacia UPM; me cuesta ver el beneficio, además de las fuentes de trabajo (a término por cierto) que dará a nuestro país.



Entiendo que el gobierno actual debía respetar el contrato firmado, y en la situación que vivimos de crisis por la pandemia, suspenderlo por esa famosa cláusula, no tendría mucho sentido.



La Ministra de Economía Azucena Arbeleche dijo: “No cabía otra posibilidad que respetar los contratos celebrados por la administración anterior. Entendemos que la inversión (de UPM) es positiva para el país, significa un aumento de 2.5 puntos del PBI”. Además, nuestro gobierno apunta a la inversión extranjera para poder salir en un futuro de esta crisis económica; y no sería bien visto desde el exterior esa medida.



En fin, ojalá que en un futuro podamos concluir que después de todo, no fue un negocio tan malo, aunque tengo mis serias dudas...