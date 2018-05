Israel y Gaza

@| Por favor, dejen de repetir “los ataques de Israel y las protestas palestinas”.



No hubo ataque israelí sino respuesta a que una turba de entre treinta y cinco mil y cincuenta mil personas, que intentaron entrar de pesado en un país vecino; entre ellos no se sabe cuántos cientos de terroristas con cuantos cientos de armas, bombas y lo que fuera.



Pónganse ustedes en esa circunstancia y, reitero, dejen de repetir las mentiras que manda la prensa progre internacional.



¡Por favor!



No hay ninguna protesta por la instalación de la Embajada: esta operación la llama (el propio gobierno ilegítimo de Hamás, que es una banda terrorista no un partido político) “Operación retorno”.