Irresponsabilidad empresarial

@|Nadie puede dudar de la difícil situación por la que han pasado y siguen pasando distintas firmas comerciales a causa de la crisis sanitaria del Covid-19, con todos los problemas que ello les ha causado, principalmente a la hora de generar ingresos.



Pero ello, no es motivo para ingresar en la irresponsabilidad y volver a poner en riesgo los buenos augurios de una tendencia a la baja en la cifra de contagios y en particular que no haya más fallecimientos, lo que nos debe importar a todos sin duda.



La apertura de fronteras hizo que muchos compatriotas decidieran irse de vacaciones a lugares donde se han registrado y se registran aún cifras importantes de contagios, en particular con la nueva variante del virus.

Es comprensible la necesidad de salir y respirar cierta libertad, luego de varios meses de confinamiento, en particular los jóvenes.



Ello motivó viajes estudiantiles al exterior, pero con la particularidad de tener únicamente la primera dosis de la vacuna anti-covid.



Todo con el pleno aval de las empresas de viaje y de los padres de los menores, algo realmente incomprensible.



Irresponsabilidad por todos lados, no hay justificativo que pueda ofrecerse para tal actitud, máxime cuando todavía hay casos en Uruguay, todavía hay contagios y todavía hay fallecidos.



Si algo nos falta es que nos traigan de regalo la nueva variante Delta, para la cual no estamos preparados.



Sin duda, hay que aplicar medidas que eviten este tipo de actitudes negativas, con sanciones, con multas, con cuarentena obligatoria y seguimiento estricto de los posibles nuevos contagiados, con todo el peso que pueda aplicarse por parte de la ley.



No podemos admitir vernos obligados a tomar todos los recaudos necesarios por la falta total de comportamientos cívicos a causa de compatriotas que únicamente piensan en ellos mismos, que solo ven su entorno y no les importa lo que puedan causar a sus vecinos.



Esperemos que las autoridades competentes tomen las medidas que entiendan pertinentes y que no permitan este tipo de nefastas actitudes.