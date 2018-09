Irregularidades del DM 1

@|A quien corresponda:

Me veo forzado a presentar esta queja debido a que hoy lunes 27 de agosto, voy a llegar 40 minutos tarde a trabajar. Es una vergüenza realmente que haya horarios estipulados para un servicio que vale bastante más de lo que debería ($ 61) en relación a un boleto normal de línea.



Yo me tomo el DM 1 en el shopping de Punta Carretas, la primera parada, por lo que cualquier demora del servicio se debe a una irregularidad de su servicio, ya que no se puede responsabilizar a otros factores externos como puede ser el tránsito.



Hoy el ómnibus de las 7:48 nunca salió, lo que me forzó a tomarme el próximo que debería haber salido 8:15, casi 30 minutos después, y que para colmo pasó 10 minutos tarde (8:25).



Por lo tanto me veo obligado a preguntarle a Ud., ¿quién se encarga de compensarme no sólo el tiempo perdido, sino también el impacto negativo que este tuvo sobre mi trabajo y mi obligación de llegar en hora?

Quedo a la espera de su respuesta.