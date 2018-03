El IRPF y los sindicatos

@|Antes de discutir el aumento de salario se tiene que derogar el impuesto al sueldo IRPF. Impuesto que está mal implementado ya que el verdadero impuesto se cobra de la diferencia que el obrero no gasta cada mes.



Descontando las compras realizadas por parte del mismo y al saldo se le cobra un impuesto. Esto incentiva primero que el obrero gaste o invierta su dinero; segundo favorece la reglamentación de los comercios ya que cada ciudadano comprará donde se le dé boleta para poder justificar gastos y así descontar y pagar menos impuestos. El dinero del IRPF sería en su casi totalidad volcado al mercado incentivando y mejorando el mercado local y la calidad de vida de cada ciudadano. Además el empresario podrá bajar costos ya que ese impuesto dejará de gravar en alimentos y artículos de la canasta básica.



También se debería pagar aguinaldo a los jubilados.



Después de todos estos ajustes razonables, ahí si hablen de consejos de salarios. Porque razonando y por lógica el IRPF en su totalidad actualmente va al gobierno. Por lo tanto, estamos viviendo y sufriendo una dictadura sindical que en complot con el gobierno hace política con el dinero de todos… dinero quitado del bolsillo del obrero con un impuesto mal implementado y que sólo beneficia a un Estado cada vez mas “gordo”... más usurero, y en consecuencia más corrupto. Avalado por sindicatos que hacen oídos sordos a los derechos del trabajador, derecho de hacer con su dinero lo que quiera,... y no ser quitado por el gobierno con el nombre de IRPF… Estafa directa y legalizada al obrero que termina desanimándose y amargado cuando ve en su recibo de sueldo cuánto se le va en impuestos… y sumado a miles de obreros son sumas astronómicas y millonarias que terminan en manos de un Estado que no las está distribuyendo de manera transparente y equitativa.



¡Despierten obreros y jubilados, unan fuerzas para derogar ese impuesto!, y poder tener ese dinero nuestro en nuestros bolsillos… y no en bolsillos ajenos y corruptos.



Libertad sí, es parte de la vida, de un país que se dice de los más democráticos del mundo… pero que sus habitantes tienen la más alta taza de suicidios… y todos sabemos que la falta de dinero genera depresión en la gente…