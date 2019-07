IRPF, apropiación indebida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Tengo un apartamento de un dormitorio que alquilo. Llamé a Contaduría General a preguntar si el alquiler ameritaba que me descontasen el IRPF y la contestación fue que no.



Pero ohh sorpresa, sí me lo descontaron del primer alquiler. Cuando llamé a preguntar qué había pasado, me contestaron que había sido una equivocación y que me iban a devolver lo descontado; ¡y aquí la sorpresa más grande! ¡Me lo devuelven el año que viene! ¡Sí, el año que viene! Mientras se quedan con mi dinero, que aunque no es mucho, es mío.



Más y más vergüenzas de este gobierno que la saca a la gente su dinero y no explican para qué.