Irlanda, ¿espejo para Uruguay?

@|Como argentino amante del Uruguay, me permito imaginar que pueda tener, en los próximos años, crecimientos parecidos a los obtenidos por Irlanda en las últimas décadas.



¿Por qué Irlanda? Por tener similitudes con Uruguay: pequeño país, 70.000 km2 de superficie, población de sólo 5 millones, frente a una mayor Inglaterra, separada por el mar de Irlanda; parafraseando nuestro Río de la Plata, la isla de Man en medio, imitando a nuestra Martín García. Tanto Uruguay como Irlanda tuvieron en el pasado fuertes emigraciones. A Estados Unidos ésta última, llevándose el 20% de su población; Uruguay un tanto a Australia y al mundo entero (lugar que viajas te encuentras con algún uruguayo radicado y exitoso).



Pero, ¿qué puede ver vuestro gobierno en ese espejo para replicar?

En tres décadas las exportaciones se multiplicaron por diez; su PBI per capita llegó a US$ 80.000, de las mayores del mundo. Y… ¿cómo lo hicieron?

Su mayor virtud fue haber atraído las inversiones de las empresas mayores del mundo, sobre todo norteamericanas: Google, Pfizer, Dell y 700 más, reduciendo los impuestos a las ganancias al 12,5%; de las menores del mundo.



Así trasladaron sus casas matrices a la pequeña isla. Todo esto, logrando paralelamente un Estado pequeño y eficiente.



Durante este primer año de gobierno de Lacalle Pou, su interesante política de atracción de capitales y de inmigrantes calificados, hacen deducir que, acertadamente, se está siguiendo los pasos de la exitosa Irlanda.



Dios quiera que la cruel pandemia no empañe este andar.