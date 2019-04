Inversión china en nuevo puerto pesquero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Para muestra alcanza un botón. Empresas pesqueras chinas, taiwanesas y coreanas son los abanderados en haber creado, el mayor cementerio de buques - en su gran mayoría pesqueros - en la bahía de Montevideo.



Quien no se quiera molestar en ir a cualquier punto de la Bahía para ver los pesqueros abandonados, muchos de los cuales se los puede considerar hundidos, los pueden googlear.



Simplemente desde la comodidad de su casa, puede utilizar google earth y van a encontrar fácilmente la zona contigua a la Dársena 2 unos 40 buques varados. Vaya casualidad que en google earth acertaron con darle nombre a la zona de “Cementerio de barcos de la ANP”.



Los armadores de estos buques abandonados, en su mayoría han alegado bancarrota, o simplemente han desaparecido dejando todo atrás, sin hacerse responsable. Esto no ocurrió del día a la mañana, porque fue más un proceso de décadas, pero el costo de remover estos buques es alto.



El área que ocupan estos buques, es invaluable para el futuro del desarrollo del Puerto de Montevideo, pero no se puede dragar, porque están esos cadáveres de acero, que a medida que pasa el tiempo, será más difícil retirarlos para liberar el área.



Solo imaginar que se le dará permiso a una empresa china para construir un nuevo puerto para pesqueros, en régimen de zona franca o no, es evidencia de la desesperación del presente gobierno de firmar contratos antes de terminal su mandato. No les importa - a mi criterio - ni el respeto de la constitución, ni el daño que pueda significar a mediano o largo plazo, otra tanda de cadáveres de acero abandonados, sea en Puntas de Sayago, Punta Yeguas, o mismo nuevamente dentro de la bahía.



Lo que sucederá, es que luego de que termine la depredación y no haya más pesca en esta zona, simplemente los chinos se irán y dejarán todo abandonado.



Que recaudos se están tomando para que esto no suceda, pregunto. Muy poco es lo que se puede hacer contra el poder de empresas chinas, que no quieren que se les controle, y cuando el negocio no sea redituable se irán y nos dejarán algo que costará mucho más que los 200 millones de dólares que quieren invertir ahora.



Uruguay será conocido por Punta del Este y sus reservorios de buques abandonados.