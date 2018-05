Inútil con antecedentes

@|No es una condición para postularse a un empleo; el empleo ya está obtenido por el de la definición y es nada menos que un escaño de legislador.



El legislador es alguien elegido por el pueblo para representarlo en la toma de decisiones de importancia para el país para lo cual debe estudiar las posibles decisiones, aleccionarse con especialistas en las distintas materias y fundamentalmente pensar qué es lo mejor para el país para, finalmente y tras el esfuerzo, decidir qué votará en el momento decisivo.



Pero hete aquí que luego del esfuerzo y antes del momento de votar, una reunión multitudinaria de gentes que no son legisladores, que no fueron elegidos por el pueblo, que no cuentan con asesoramiento suficiente y tal vez ni siquiera con la capacidad necesaria para un análisis efectivo, decidirá, por sí y ante sí, qué es lo que los legisladores deben votar.



Si no estoy equivocado esto convierte al legislador en un elemento totalmente inútil y los antecedentes son varios y por mencionar uno solo recordemos lo ocurrido con el fracasado intento del TLC con EE.UU.



Con mi modesto razonamiento de ciudadano, me pregunto si será realmente necesario mi esfuerzo económico para financiar los altos costos de legisladores cuya función es inútil ya que las decisiones las toma un Plenario que me resulta gratis porque no cobran sueldo… de la calidad de las decisiones no hablo.