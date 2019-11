Entre la intolerancia y las "fake news"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Creo que estos meses de campaña electoral han sido muy intensos para todos, no solo para quienes trabajan directamente vinculados al tema. Pero lamentablemente siento que, a pesar de ser una fiesta cívica, se ha convertido en un estado de violencia, de intolerancia y de agresividad que a los que estamos un poquito por fuera, pero interesados en el tema, nos aleja aún más.



Y me pregunto: ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Por qué nos manejamos de esta forma? ¿Por qué un candidato a la presidencia insulta a su contrincante cada vez que tiene oportunidad? ¿Por qué en los discursos se atacan? ¿Por qué hay gente en las redes sociales que solo busca ensuciar la figura pública de un posible representante de gobierno? ¿Por qué tenemos que escuchar insultos dirigidos a los jóvenes militantes de un partido u otro en la vía pública? ¿Por qué no podemos expresarnos libremente y demostrar nuestro apoyo sin miedo a las represalias de nuestros amigos? ¿Por qué si apoyo a Lacalle Pou soy facho? o, ¿si quiero un cambio de rumbo para el país porque no veo oportunidades, recibo insultos de todo tipo? ¿Y qué me dicen de la ola de noticias falsas que solo perjudican a quienes buscan dar una opinión diferente a la oficial?



Esta mañana escuchaba a un periodista decir que debemos estar orgullosos de la democracia que tenemos y de la forma en que los uruguayos ejercemos este derecho, sobre todo, en esta época complicada para la región. Pero siento que con la violencia que se maneja, con los propios candidatos dándose “palo” permanentemente, la cosa va de mal en peor.



Quiero poder expresar lo que siento, elegir eso que creo mejor para mi futuro. Quiero disfrutar de mis derechos y cumplir con mis obligaciones como ciudadana sin miedo al qué dirán. Quiero poder decidir sabiendo que habrá consecuencias, pero convencida de que actué firme a mis principios y enorgullecerme de ello.



Seamos más tolerantes, más empáticos, más humanos.