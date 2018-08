Intervención de la FIFA

Fútbol y soberanía



@|No es novedad que el fútbol tiene un gran predicamento en nuestra sociedad.



Así pudimos apreciar cómo nuestro país se paralizaba en ocasión de cada partido que disputaba la selección de fútbol mayor en el Mundial de Rusia.

Finalizado el Mundial, nuestra Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) debía renovar el mandato de sus autoridades, presentándose 3 candidatos para el cargo de presidente: el Esc. Wilmar Valdez, por su reelección, y los Sres. Arturo del Campo y Eduardo Abulafia. Imprevistamente – el hasta entonces presidente y candidato a su reelección, 3 días antes de que ésta tuviera lugar – renunció sin dar mayores detalles sobre su decisión.



El martes 31 de julio, se realizó la Asamblea de Clubes y ninguno de los otros dos candidatos obtuvo la mayoría requerida, por lo que se aprobó un cuarto intermedio hasta el 21 de agosto ppdo., para dar tiempo a los candidatos para tramitar el “certificado de idoneidad” que expide la Conmebol, de acuerdo con lo establecido por la nueva reglamentación de la FIFA. Para ese entonces, ambos candidatos habían sido rechazados por la Confederación y antes de que se levantara el cuarto intermedio, se dio a conocer que la FIFA había resuelto intervenir a la AUF.



Ahora nos estamos enterando del trasfondo de todo este “drama criollo”.

Que el expresidente habría sido extorsionado para renunciar a través de audios que supuestamente lo comprometerían; que la Asamblea de Clubes (integrada por 16 clubes) dilataba la modificación estatutaria que significaría cierta pérdida de poder al darle entrada de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) con 6 miembros, aumento de 1 a 6 clubes de la Segunda División, más otros 3 miembros; que existe una sórdida lucha por los derechos sobre los jugadores, ya sea por sus transferencias, por su imagen, recaudaciones, publicidad, equipos deportivos, etc.



Las reacciones de los afectados no demoraron en hacerse conocer por los medios.



Por un canal, un periodista habló de “golpe de Estado”, que se pretendía establecer una “dictadura en el fútbol con un nuevo Goyo Álvarez”. Por otro lado, la Ministra de Educación y Cultura Dra. M.J. Muñoz, muy resuelta – ante las cámaras de televisión – expresó que la FIFA no podía intervenir a la AUF, como la OEA (Organización de Estados Americanos) o la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no podían hacerlo con el Uruguay. Quizás la Sra. Ministra desconozca que la FIFA sí tiene potestades para hacerlo y que adoptar una posición contraria podría significar la exclusión de nuestra selección y de los clubes de toda competencia internacional. Tampoco se van a violar los Estatutos, sino que se eligen a 40 personas (connacionales) de entre las cuales la FIFA nombra a 5 para regir a la AUF durante 6 meses para reformarlos y luego se elijan las nuevas autoridades.

Hace 2 años, la FIFA intervino a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), luego que una elección para presidente donde votaban 75 asistentes, terminara empatada en 38…



Las cuestiones de soberanía nacional son totalmente ajenas al fútbol por más simpatías que se le pueda tener a la “celeste”.