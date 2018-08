(|Respecto a la intervención de la FIFA en la AUF, quiero dar mi opinión al respecto.



Primero, siempre me llamó la atención el nombre Asociación Uruguay de Fútbol, cuando debería ser Asociación Montevideana de Fútbol.

Apruebo que no quede ninguno de los miembros actuales de la AUF y que sean remplazados todos por gente nueva.



Además, considero que lo correcto sería que Montevideo tuviera sólo 6 equipos de fútbol, más uno por cada departamento, o sea en total 24 equipos. Y no la gran cantidad de cuadros de fútbol que hay en Montevideo, que algunos incluso ni cancha reglamentaria tienen.