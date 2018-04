Interrogantes

@|Estos últimos veranos caminando vuestra bellísima costa ondeada, descubrí unos “mamotretos” de hierro (no es despectivo, les he tomado cariño) que se titulan “Tira del tiempo y la vida” y brotan en los lugares más insólitos.



Comprobé que nadie los registra; en Turismo me miraron azorados y el resto ignora o quizá sospeche. Pero hay quien sí está enterado porque ha reinstalado placas “desaparecidas” (aunque no todas).

Mi ambición es llegar a ese ser para hacerle varias preguntas.



¿Por qué aparecen tan erráticos, saltan de Pocitos a Buceo a Malvín y ahora encontré en la Verde?



Es como dedicándomelos; yo camino entera vuestra costa, la gente es más circunscrita.



Otra inquietud es que se remonten a 3000 millones ha, en la Verde, porque pensé empezaba con la aparición del oxígeno hace 2500, por Malvín.

Mi alarma es porque entonces pueden retroceder más y aparecer por Puente Carrasco, único lugar donde no llegué.



Sin embargo, mi mayor desconcierto es por qué el triangulito indica dónde uno está parado, lo que uno ya sabe porque llegó ahí con ojos abiertos. Ni sirve como guía porque no indica nada.



Curiosísimo.



Pido informen a Turismo de la Intendencia, primero que existen y segundo a qué repartición dirigirme.