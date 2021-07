Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estoy muy feliz que se haya realizado la interpelación a los ministros Azucena Arbeleche y Daniel Salinas, porque creo que ha sido muy útil para el país.



¿No conocía el senador Olesker los antecedentes universitarios de la Ministra? ¿Desconocía que fue la alumna más brillante de su generación? ¿No sabía que durante 20 años trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas antes de acceder a su actual cargo y que durante esos 20 años estuvo en una posición técnica de altísima responsabilidad? ¿Creía Olesker que estaba ante una jovencita inexperiente? ¿Suponía el interpelante que los tan negativos resultados obtenidos por la gestión frentista y que determinaron su derrota en el año 2019 serían oponibles con éxito ante Arbeleche y Salinas? ¿No se enteró Olesker que Salinas es el Ministro mejor calificado de modo unánime por todas las encuestas de opinión?



El senador interpelante pretendió basar sus tristes alegatos en el concepto de “muertes evitables”, concepto tan contundentemente demostrado como falto de sustento por el Dr. Salinas.



En quijotesca actitud pretendió embestir contra los molinos de viento.



De tanta evidencia fueron los argumentos señalados por ambos jerarcas ministeriales que quizás haya comprendido Olesker que la suya debió ser una “interpelación evitable”.



Sin embargo, seguramente habrán de continuar los arrebatos frentistas contra la realidad de los hechos. En su desesperación no atinan a vislumbrar otra actitud que la de oponerse a todo. Y aunque pudieran coincidir en su fuero interno con alguna medida del gobierno, igualmente se habrán de oponer.



Desconocen el aforismo de que “si siempre se hace lo mismo, los resultados no cambiarán”. Pues seguirán con lo mismo. Y ello será así en beneficio del país, porque de ese modo la población no tendrá dudas de hasta dónde llega la total incapacidad que tienen para construir algo positivo.



Se terminaron 15 años de gobiernos de un grupo de gerontes que dejaron al país en estado de postración económica, social, educativa, etc., pero parece que no se dieron cuenta y pretenden hacer “docencia” de cómo deben hacerse las cosas.



Tampoco han tomado conocimiento que ahora gobierna un conjunto de gente joven, actualizada, preparada intelectualmente y honesta.



Pero el senador y sus compañeros de ruta seguirán en lo que saben hacer: continuarán imitando al lobo de las caricaturas televisivas intentando ganarle al correcaminos. Y el resultado será el mismo.