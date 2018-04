Interpelación sin decoro

@|Estoy escuchando la interpelación al Ministro del Interior y no me lo creo. Son discursos que demuestran la mediocridad de los políticos que tenemos en el Parlamento. Adjetivos sobre los compañeros parlamentarios, argumentos de que antes hubo épocas peores. Faltó decir que durante la Guerra Grande los índices eran peores. Una intervención de que a ellos les fue peor cuando gobernaron y miradas que a nadie le interesan.

No acepto que como antes era peor ahora también puede estar mal. No señor, no se trata que quienes eran peores y quienes eran mejores, el problema es otro.



El problema es que el delito está creciendo en cantidad y en violencia, que nadie le pone coto y el Ministerio del Interior no está dando la talla. Los ciudadanos de a pie estamos a merced de los delincuentes, hasta hacen cursos de cómo hacer para que nos roben...



No me pidan una solución porque no la tengo, tampoco me pagan para ello, ni tengo los conocimientos como para ofrecer una solución.



Lo que sí me queda claro es que no estoy conforme con lo que está pasando, estamos poniendo muchísimo dinero en el Ministerio del Interior y los resultados dejan mucho que desear.



En estas discusiones muestran el bajo nivel que tienen y no es aceptable para la investidura ni para el sueldo que se les paga. No nos interesan las discusiones en las que se dicen payaso y demás adjetivos, eso se lo guardan para cuando estén en el bar, pero en la Cámara de Senadores no es aceptable.



Están para servir al país y para eso se les votó y se les paga muy bien. Tengan un poco de decoro.