Interpelación a Bonomi

Dos noticias nos sacaron de nuestro letargo y nos impulsaron a escribir esta carta.



La primera fue la interpelación de parte del Senador Bordaberry al Bicho Bonomi.



La segunda, fue la carta del Sr. Mario Coppetti sobre el homenaje a los tupas.



El Bicho no es santo de nuestra devoción, no lo tenemos en cuenta en nuestras oraciones porque conocemos su tenebroso pasado delictivo. Cuando junto al Pepe, a la Tronca, la Parda, el Rufus, Mariela y tantos otros asaltaban bancos y mataban uruguayos que no los habían molestado para nada. Un caso concreto: el asesinato a Pascasio Báez Menas.



En el caso concreto de la interpelación, el Senador interpelante, debería saber que aunque pongan al frente al ser más capaz del planeta, los delincuentes seguirán existiendo porque como dijo el Sr. Pérez Manrique por televisión: “Tenemos una escuela de delincuentes”. Mientras el sistema educativo siga educando para el delito, no habrá ministro que sirva.

Cuando al niño primero, al adolescente después se le hace, inconscientemente, un lavado de cerebro con que tiene derechos, derechos y más derechos, cuando llega a adulto igual roba y mata porque “él tiene derecho” a tener su plata para comprar lo que quiera. Hace unos meses, vimos y oímos en un informativo interrogar a un joven de unos 16 años porqué había intentado robar a un ómnibus. Muy suelto de cuerpo dijo que él tenía derecho a tener su plata para comprar lo necesario.



El Dr. Julio María Sanguinetti, en su charla sobre: “El Cronista y la Historia”, en el Rotary Club de Montevideo, refiriéndose a otro tema, al pasar señaló sobre el “adoctrinamiento pasivo”.



Es lo que sucede en Uruguay; el sistema educativo y los medios en general, hacen un adoctrinamiento pasivo con solo los derechos y ningún deber u obligación.